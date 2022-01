V drugem krogu glasovanja je prazne glasovnice oddalo 527 članov volilnega kolegija, ki ga sestavlja 1009 poslancev, senatorjev in predstavnikov 20 dežel. V ponedeljkovem prvem krogu je bilo praznih glasovnic še več, saj nobenega kandidata na volilni listič ni napisalo 672 elektorjev.

Največ glasov sta danes prejela aktualni predsednik republike Mattarella, ki sicer zavrača možnost drugega mandata, in pravnik Paolo Maddalena. Zanju je glasovalo po 39 članov kolegija, poročajo italijanski mediji.

Nihče ni torej prejel dvotretjinske podpore, kar bi pomenilo 673 glasov. Toliko jih bo za izvolitev potrebnih še v tretjem krogu, začetek katerega je predviden za sredo ob 11. uri.

Od četrtega kroga naprej pa bo zadostovala že absolutna večina, torej 505 glasov. Takrat se bodo po mnenju analitikov tudi povečale možnosti, da bi bil kateri od kandidatov izvoljen za 13. predsednika italijanske republike.

Desnosredinske stranke so danes predstavile seznam svojih kandidatov. Na njem so 72-letna nekdanja italijanska ministrica za izobraževanje Letizia Moratti, 74-letni upokojeni sodnik Carlo Nordio in 78-letni nekdanji predsednik senata Marcello Pera.

Vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini je ob predstavitvi kandidatov izrazil upanje, da bodo o teh imenih razpravljali s predstavniki levosredinskega bloka.

Levosredinske stranke so po današnjem sestanku sporočile, da sicer spoštujejo odločitev desnosredinskih strank, a menijo, da ta imena ne morejo dobiti široke podpore. Prav tako niso predlagale svojih kandidatov, ampak so desnico povabile, da se v sredo sestanejo na pogovorih.

»Naš predlog je, da prenehamo s taktiziranjem, se zapremo v sobo in najdemo dogovor,« je povedal vodja levosredinske Demokratske stranke Enrico Letta. Sreda bo po njegovih besedah ključen dan.