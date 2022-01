Mutacija politike novih obrazov

Vstop Roberta Goloba v politično areno na prvi pogled spominja na že videne nove strankarske projekte, ki so se pojavili v podobi Zorana Jankovića, Gregorja Viranta, Mira Cerarja ali Marjana Šarca. Novi obrazi so bili znanilci usihanja moči etabliranih političnih strank in odraz visokega nezaupanja v slovensko politiko. Po dobrih desetih letih smo usvojili lekcijo, ki bi lahko pomembno prispevala k razumevanju političnih strank, njihovi vlogi v demokratičnih političnih sistemih in konec koncev k sprejemanju dejstva, da brez strank ne moremo upravljati sodobne družbe. Oziroma da so polnokrvne politične stranke z razvejano strukturo, interno politično kulturo in notranjo demokracijo nujni predpogoj za zdrave odnose v neki sodobni družbi, kakršna naj bi bila slovenska.