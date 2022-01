Zvijače pri pridobivanju kmetijskega denarja: iz Semiča v Bovec s traktorjem orat njivo v Triglavskem narodnem parku?

Kmetje iz občin Semič, Kočevje, Velenje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Sodražica kmetujejo oziroma gozdarijo tudi na območju od njih zelo oddaljenega Triglavskega narodnega parka. Tako so vsaj navedli v vlogah za javni razpis, ki omogoča kar do 90-odstotno sofinanciranje naložb.