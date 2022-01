Sodni proces vodi zvezni sodnik Paul Magnuson, ki pričakuje, da bodo zadevo sklenili po štirih tednih. Trojico kasneje čaka tudi sodni proces na državni ravni, ki se bo začel junija.

Derek Chauvin, ki je 25. maja 2020 več kot devet minut klečal na vratu vklenjenega Floyda, je bil junija lani obsojen na 22 let in pol zaporne kazni zaradi umora in uboja. Decembra lani je priznal tudi krivdo za kršenje državljanskih pravic Floydu na zvezni ravni.

Floydova smrt je v ZDA sprožila silovite proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, ki so prerasli v proteste proti simbolom rasizma v ZDA.

Ko je Chauvin klečal na vratu Floyda, ga je kolega Thomas Lane držal za noge, J. Kueng pa mu je klečal na hrbtu. Tou Thao je medtem držal nazaj opazovalce, ki so postopek snemali in opozarjali na dejstvo, da Floyd ne more dihati.

Trije nekdanji Chauvinovi kolegi se razen Thaoa na državni ravni soočajo z obtožnico sodelovanja pri umoru in uboju, na zvezni ravni pa kršenja državljanskih pravic, ker niso ustavili Chauvina in Floydu niso zagotovili zdravstvene pomoči. Thao ni obtožen sodelovanja pri umoru, saj je med postopkom kolega večkrat vprašal, ali morda z obrazom na tleh ležečega Floyda ne bi obrnili na hrbet.