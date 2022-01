Podtaknjenci

Po desetih rundah zakonskih paketov PKP, v katere so SDS in partnerji skrili različne bombončke in presenečenja, so forenziki začeli odkrivati tudi povračilne ukrepe, ki jih je – pod zlobnim vodstvom komunističnih propagandistov – izvedel podtalni ljudski odpor. Dokaj splošno je že znano, da je Janezu nekdo podtaknil simbol (karantanskega) panterja, ki je ne le ponaredek zgodovine, ampak tudi nacistični simbol 14. divizije SS ter avstrijske nacistične klike Steierische Heimatbund.