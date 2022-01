Kar štiri ure in osem minut je 35-letni Španec Rafael Nadal potreboval, da je zlomil odpor 13 let mlajšega Kanadčana Denisa Šapovalova. Nadal, ki lovi rekordno, 21. zmago na turnirjih za grand slam, je proti igralcu ruskih korenin, ki se je rodil v Izraelu in ima stalno bivališče na Bahamih, vodil z 2:0 v nizih (6:3, 6:4). A 14. nosilec je nato dobil naslednja dva niza (6:4, 6:3) in o prvem moškem potniku v polfinale je odločal zadnji, ki ga je Španec (v četrtem je potreboval zdravniško pomoč zaradi slabega počutja) po 52 minutah dobil s 6:3. V petem nizu je v prvih dveh igrah na svoj začetni udarec ubranil tri priložnosti Šapovalova za brejk, vmes je odvzel servis Kanadčanu, nato pa do konca odlično serviral.

»Ni mi jasno, kako sem se rešil iz vseh težav. Bil sem že popolnoma uničen, dan pa je bil dolg in zelo vroč. V takšnih razmerah se v Avstraliji v zadnjih tednih nisem pripravljal. Na začetku petega niza sem imel tudi nekaj sreče, na srečo pa je dobro deloval tudi moj servis. Če ne bi bilo tako, ne vem, kako bi se izvlekel,« je dejal Rafael Nadal, ki se je na turnirjih velike četverice že 36. uvrstil v polfinale, od tega sedmič v Melbournu. Le enkrat se v Avstraliji po napredovanju v polfinale ni uvrstil v finale (2008), vseeno pa je »tam spodaj« slavil samo leta 2009, ko je v finalu po skoraj štirih urah in pol premagal Rogerja Federerja.

Nadal se bo v polfinalu pomeril z Italijanom Matteom Berrettinijem, ki je v četrtfinalu premagal Francoza Gaela Monfilsa. Tudi drugi četrtfinalni obračun se je razpletel po enakem scenariju kot prvi: kasnejši zmagovalec je dobil uvodna niza (6:4, 6:4), naslednja dva izgubil (3:6, 3:6), v odločilnem pa si je po treh urah in 52 minutah le priboril vozovnico za polfinale (6:2). Berrettini, 25-letni lanski finalist Wimbledona (v finalu ga je premagal Novak Đoković), je na tretjem medsebojnem dvoboju proti deset let starejšemu Monfilsu še tretjič zmagal in napredoval med elitno četverico. Sočasno je poskrbel tudi za zgodovinski dosežek, saj je postal prvi Italijan v polfinalu Melbourna. »Tako jaz kot Gael sva prikazala odličen tenis, v katerem je bilo tudi veliko čustev, in verjamem, da so gledalci uživali. Gael na prvih štirih dvobojih v Melbournu ni izgubil niti niza in tudi tokrat je igral zelo dobro. Po vodstvu z 2:0 sem mislil, da bom dobil še tretji niz, a se je potem dvoboj zavlekel,« je ocenil Matteo Berrettini , ki je v karieri zgolj z denarnimi nagradami na turnirjih zaslužil več kot 7,6 milijona dolarjev.

Direktor spremenil odločitev

V ženski konkurenci sta se oba četrtfinalna dvoboja končala z 2:0 v nizih, v polfinale pa sta napredovali Avstralka Ashleigh Barty in Američanka Madison Keys. Domačinka Bartyjeva, prva igralka sveta, je v zgolj 63 minutah opravila z Američanko Jessico Pegulo (6:2, 6:0). »Moja predstava je bila kar solidna. Večino dvoboja sem počela dobre stvari, narekovala ritem igre in nisem se preveč ubadala s kakšnim zgrešenim udarcem. Odrasla sem kot človek in igralka. Neverjetno delo so opravili tudi člani moje ekipe, predvsem v trenutkih, ki niso izpostavljeni v javnosti. Pomagali so mi, da sem postala kar najboljša možna različica same sebe,« je po drugi uvrstitvi v polfinale Melbourna (prvič 2020) opisala Ashleigh Barty, ki je številka ena na svetu že 111. teden zapored. Njena nasprotnica v polfinalu bo Keysova, ki je suvereno opravila s Čehinjo Barboro Krejčikovo (6:3, 6:2), Američanka pa se bo Avstralki skušala maščevati za poraz v četrtfinalu Roland Garrosa v Parizu leta 2019, ki ga je Bartyjeva kasneje tudi osvojila in prvič v karieri dobila turnir za grand slam.

Prireditelji v Melbournu pa so morali spremeniti odločitev, povezano z navijači. Ti bodo lahko tako na tribunah kot v celotnem kompleksu centra Melbourne Park nosili majice podpore kitajski teniški igralki Peng Shuai. Ta je bila v zadnjih mesecih v središču svetovne javnosti zaradi izpostavljanja spolne zlorabe s strani nekdanjega visokega člana kitajske vlade. Direktor turnirja Craig Tiley je pojasnil, da bodo v Melbournu še naprej prepovedane vse vrste političnih ali komercialnih sporočil, zaradi pritiska avstralske javnosti ter zdajšnjih in nekdanjih igralcev in igralk pa je popustil in dovolil majice: »Majice so dovoljene, če sem ne bodo prihajali navijači z željo po nemirih in drugih motnjah javnega reda in miru. Tukaj so bili tudi navijači z velikim transparentom in dolgimi palicami, tega pa ne moremo dovoliti.«