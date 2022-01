Kaj bomo naredili glede staranja prebivalstva – ne zgolj v luči skrbi za onemogle in upokojence, ampak tudi v smislu pomlajevanja prebivalstva prek večje rodnosti in skoraj neizogibnega priseljevanja.

V predvolilnem času bodimo zato bolj kot na obraze, stare ali nove, pozorni na predvolilne programe. Obrazi tem programom zgolj dajejo ali jemljejo kredibilnost, ali so stranke, ki jih zastopajo, voljne in sposobne uresničiti obljube iz tega programa. Stari obrazi so vse prepogosto pokazali, da kljub dobremu gospodarskemu programu tega ne uresničujejo, ker je bodisi v konfliktu z drugimi, negospodarskimi deli njihovih programov, bodisi so ujeti v naporne koalicije zamudili priložnost, bodisi so se populistično ukvarjali s tem, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni. Razočaranja nad starimi obrazi dajejo priložnost vedno novim obrazom, bolj ali manj verodostojnim. Finance