Kot je na današnji novinarski konferenci napovedala poslanka LMŠ Tina Heferle bodo v strankah KUL vložili vse napore v to, da škodljiva in strokovno sporna novela kazenskega zakonika ne bo sprejeta, napovedujejo tudi podporo referendumu.

Po njenih besedah gre namreč za škodljiv predlog sprememb, s katerimi bi med drugim onemogočili tudi pregon nekaterih kaznivih dejanj, kot so na primer sporni postopki nabav zaščitne opreme v prvem valu epidemije covida-19. Za svojevrsten absurd pa je označila tudi dejstvo, da so spremembe predlagane v napačnem zakonu, kar je blamaža tako za predlagatelja kot za vse koalicijske poslance, ki so predlagano novelo že podprli na matičnem odboru DZ, je prepričana.

Po besedah poslanca SD Predraga Bakovića je bil sredin odbor DZ za pravosodje, na katerem so obravnavali predlog novele, pokazatelj tega, kako so takšne rokohitrske in nepremišljene novele škodljive. »Prav takšne spremembe, ki niso premišljene in pri njih ne sodeluje stroka, pripeljejo do tega, da se ustvari platforma, kjer se pojavljajo nove določene procesne ovire na podlagi katerih posamezne pravne zadeve tudi padajo,« je poudaril.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je medtem današnji dan označil za »manjšo zmago, uspeh opozicije, civilne družbe, strokovne javnosti, ki je od trenutka, ko je zakon prišel v obravnavo, opozarjala in kazala na to, kako daleč je pripravljena iti aktualna koalicija, da zaščiti sebe«. Kot je še izpostavil, je do volitev še nekaj mesecev, zato pričakujejo še kak podobno sporen predlog zakona. V Levici zato napovedujejo, da bodo s preostalimi opozicijskimi strankami in civilno družbo bdeli nad vsako takšno potezo.

Kot je spomnila vodja poslanske skupine SAB Maša Kocpier, si na odboru DZ za pravosodje že leta prizadevajo za izboljšanje učinkovitosti kazenskega postopka, med drugim tudi za podaljšanje zastaralnih rokov, in ne obratno, kot to predvideva predlagana novela kazenskega zakonika.