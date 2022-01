V nadaljevanju ministrovega odgovora je zapisano, da »ministrstvo odločno daje prednost predelavi blata v kompozit pred možnostjo monosežiga«. Nekaj odstavkov naprej je kot odgovor na moje vprašanje, »zakaj prednost sežigu odpadnega blata«, v ministrovem odgovoru zapisano: »Naj odločno poudarim, da ministrstvo ne daje prednosti monosežigu blata, temveč predelavi blata v kompozit.«

Najprej torej pozitiven odgovor ministra, potem pa zasuk. Nekoliko naprej je v ministrovem odgovoru zapisano, da je v trenutnem stanju razvoja »monosežig odpadnega blata ena od faz recikliranja fosforja, zato takšnega sežiga ni mogoče obravnavati kot sežig, temveč kot del snovnega reciklirnega postopka«. Tak odgovor, v katerem ministrstvo najprej odločno daje prednost predelavi blata v kompozit (pred možnostjo monosežiga), potem pa v nadaljevanju zapiše, da monosežiga ni mogoče obravnavati kot sežig (temveč kot del snovnega reciklirnega postopka), razumem kot sprevrženo besedno telovadbo.

Sprašujem se, kje je pri monosežigu predelava blata v kompozit, ki ji ministrstvo odločno daje prednost pred monosežigom. Glede na prejeti odgovor ministra se bojim pristopa na področju odpadkov na način, da se bo najprej vse sežgalo, ker bo to ena od faz v proceduri reciklirnega postopka. Če gre za krožno gospodarstvo, ne gre le za fosfor, temveč tudi za druge snovi. Sežiganje ni rešitev, saj se s sežiganjem vire tudi uničuje. Sežiganje je tudi vir toplogrednih izpustov. Toplogredni izpusti pa vplivajo na podnebne spremembe. Moram tudi izpostaviti, da je treba izbirati ravnanja, ki ne bodo ogrožala okolja, zdravja ljudi, vsega živega.

V ministrovem odgovoru je še zapisano: »Ocenjujemo, da bi uvedba monosežiga vsaj za del odpadnega blata lahko prispevala k razvoju druge faze, to je izločanju fosforja iz pepela po izvedenem monosežigu.« Glede na navedeno torej ne gre za dorečeno rešitev, temveč le za ocene, predvidevanja, da bi mogoče lahko vsaj za del (mogoče lahko vsaj za del!) odpadnega blata izvedli izločitev fosforja.

V odloku o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 so določeni tudi novi upravičeni ukrepi, med temi pa je na prvem mestu navedena »predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig)«. Ministrstvo sem zaprosila za navedbo podlag, virov, na osnovi katerih istovetijo monosežig odpadnega blata s predelavo odpadnega blata, a na to ter na predhodno izpostavljeno in še na nekaj drugih vprašanj v skoraj treh mesecih še nisem dobila odgovorov.

Danica Hren, Hajdina