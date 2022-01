Zaradi pranja avtomobilov se Sava v Kranju peni

Zakaj se voda, ki se iz kranjske čistilne naprave izteka v Savo, peni, se sprašujejo prebivalci, ki so to opazili. Razlog za to je pogosta uporaba detergentov predvsem zaradi pranja avtomobilov, pravijo v Komunali Kranj. Vsi parametri ustreznosti čiščenja odpadne vode so v okviru mejnih vrednosti.