Starim predmetom dajo novo priložnost

Mineva deset let, odkar so v Velenju vzpostavili center ponovne uporabe, ki je dober primer krožnega gospodarstva. Tu namreč predmetom, ki bi jih nekdo zavrgel, povrnejo sijaj in s tem razbremenijo okolje, hkrati pa ima njihovo delo pozitivne socialne in ekonomske učinke.