Kljub zimskemu vremenu, ki je migrante nekoč odvračalo od poskusa prečkanja morja, se je letos na to pogosto smrtonosno pot podalo že več sto ljudi. Italijanske oblasti pričakujejo, da se bo število v prihodnje še povečalo.

»Tri osebe so umrle med prečkanjem, še štiri, ki so utrpele hudo podhladitev, pa so umrle, ko jih je prestregla obalna straža in so jih prepeljali na otok,« je dejal župan Martello.

Migracijski projekt italijanskih evangeličanskih cerkev Sredozemsko upanje (Mediterranean Hope) je na Twitterju sporočil, da so bili migranti iz Bangladeša, Egipta, Malija in Sudana ter da so bili skoraj vsi v hudem stanju podhladitve. Po poročanju italijanskih medijev pa naj bi bile vse smrtne žrtve iz Bangladeša.

»Šokantno je, da italijanska vlada in Evropa še naprej molčita, tudi ob smrtnih primerih,« je dejal Martello.

Po opravljenih testih na koronavirus so preživele namestili v zdravstvenem centru in močno prenatrpanem sprejemnem centru na majhnem otoku, ki sicer leži bližje Afriki kot Italiji.

V centru, ki lahko sprejme 250 migrantov, je trenutno nastanjenih več kot 600 ljudi. Nekaj več kot 100 pa naj bi jih danes premestili na ladjo, zasidrano ob turistični točki Cala Pisana.

Medtem ko je leta 2020 v Italijo prispelo približno 34.000 migrantov, se je to število leta 2021 skoraj podvojilo na 64.500 ljudi. »To je postal stalen pojav. Ni več razlike med poletjem in zimo, ko običajno čolni niso prihajali,« je dodal Martello.

Kljub nizkim temperaturam in razburkanemu morju je ta mesec v Italijo doslej prispelo več kot 1750 ljudi, medtem ko jih je v enakem obdobju lani prispelo 379.