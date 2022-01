»Imel sem zelo dober sestanek - popolno soglasje z vsemi evropskimi voditelji,« je dejal Joe Biden kmalu po končani videokonferenci z zavezniškimi voditelji iz Evrope in Nata, ki je trajala slabo uro in pol, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Da so se »voditelji strinjali o pomembnosti mednarodne enotnosti ob vse večji sovražnosti Rusije«, so sporočili tudi iz kabineta britanskega premierja Borisa Johnsona.

Nemški kancler Olaf Scholz je dejal, da je »Rusija tista, ki se mora lotiti vidne deeskalacije« razmer. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je medtem opozoril na »hude posledice«, če bo prišlo do "kakršne koli nadaljnje agresije« Rusije proti Ukrajini. Videokonference so se udeležili tudi voditelji Francije, Italije, Poljske in Evropske unije.

V pripravljenosti 8500 ameriških vojakov Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je v Washingtonu dejal, da je do 8500 ameriških vojakov v »povišani pripravljenosti« na morebitno napotitev, da bi okrepili kakršno koli aktivacijo Natovih odzivnih sil v regiji. Gre za »ponovno zagotovilo našim zaveznikom v Natu,« je dejal Kirby. »To pošilja zelo jasen signal (ruskemu predsedniku Vladimirju) Putinu, da jemljemo svoje odgovornosti do Nata resno,« je dodal. Nato je že sporočil, da pošilja letala in ladje za krepitev obrambe vzhodne Evrope in v povezavi s tem opozoril na nedavno mobilizacijo Danske, Španije in Nizozemske. Francoska vlada je napovedala, da se bodo predstavniki Rusije in Ukrajine v sredo sestali v Parizu na pogovorih s predstavniki Francije in Nemčije, da bi poskušali najti rešitev ukrajinske krize. Ob tem so v Parizu izpostavili, da francoski predsednik Emmanuel Macron meni, da obstaja prostor za diplomacijo in umiritev razmer.