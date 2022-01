V rekordnem turističnem letu 2019 je slovenski turizem zabeležil 6,2 milijona prihodov in 15,8 milijona prenočitev. Lani je tako število prihodov za tistim iz leta 2019 zaostajalo za 36 odstotkov, število prenočitev pa je bilo manjše za 29 odstotkov.

Domači turisti so lani ustvarili 2,2 milijona turističnih prihodov, kar je na letni ravni pomenilo 17-odstotno rast, ter 6,5 milijona prenočitev, kar na letni ravni pomeni zvišanje za 10 odstotkov. Tuji turisti pa so prihode povečali za 51 odstotkov na 1,8 milijona, prenočitve pa za 43 odstotkov na 4,8 milijona.

Decembra lani so v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili 294.914 prihodov turistov in 766.293 njihovih prenočitev. Številke so bile bistveno nad tistimi izpred leta dni, in sicer predvsem zaradi milejših ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, so ocenili v statističnem uradu.

Ob koncu leta prevladovali domači gostje Ob koncu leta je slovenski turizem lahko računal zlasti na domače goste. Teh je bilo namreč 212.665, ustvarili pa so 546.394 prenočitev. Tako njihovih prihodov kot prenočitev je bilo skoraj enkrat več kot v decembru 2019, navaja statistični urad. Tujih turistov je bilo medtem decembra 82.249 ali 62 odstotkov manj kot decembra 2019. Ustvarili so 219.899 prenočitev, kar pomeni 56-odstotno zmanjšanje na letni ravni. Od tujih turistov so decembra lani največ prenočitev ustvarili turisti iz Hrvaške (skoraj 27.700 ali 13 odstotkov prenočitev vseh tujih turistov). Sledili so jim turisti iz Italije (11 odstotkov), Avstrije, Srbije (po osem odstotkov) in Nemčije (šest odstotkov).