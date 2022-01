Pri Sony po pisanju francoske tiskovna agencije AFP finančnih pogojev posla niso razkrili. Konec leta 2020 je sicer kultni ameriški glasbenik prodal pravice za celoten katalog - ločeno od pravic za posnetke, ki urejajo reprodukcijo in distribucijo - podjetju Universal Music za več kot 300 milijonov dolarjev.

Po pisanju revij Billboard in Variety naj bi bila zadnja Dylanova pogodba vredna približno 200 milijonov dolarjev. Z njo se je še utrdilo glasbenikovo šest desetletij trajajoče razmerje z družbo Sony Music. Avtor klasik folk rocka, kot sta Like a Rolling Stone in Tangled Up in Blue, je namreč leta 1961 podpisal pogodbo s Sonyjevo založbo Columbia Records in še istega leta posnel svoj prvenec.

Rob Stringer, predsednik uprave Sony Music Group, je glasbenika označil za »neprekosljivega genija« in dejal: »Založba Columbia Records je imela z Bobom Dylanom poseben odnos od začetka njegove kariere, zato smo izredno ponosni in navdušeni nad nadaljnjo rastjo in razvojem našega 60-letnega partnerstva.«

Dylan pa je povedal: »Z založbo Columbia Records in Robom Stringerjem smo bili v dobrih odnosih že mnogo, mnogo let in veliko plošč. Vesel sem, da bodo vsi moji posnetki ostali tam, kamor spadajo.«