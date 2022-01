Bernala so takoj po ponedeljkovi nesreči prepeljali v bolnišnico, je takrat v izjavi za javnost zapisala njegova ekipa Ineos Grenadiers. Iz bolnišnice Universidad de la Sabana so ponoči po slovenskem času sporočili, da je moral zmagovalec lanskega Gira prestati več operacij za zlom stegnenice, pogačice ter sesedanja pljuč in tudi hrbtenice zaradi več zlomov.

Bolniško osebje je sporočilo, da so z operacijo hrbtenice »ohranili strukturno in nevrološko integriteto ter funkcionalnost« tega dela telesa. »Zdaj ga bomo 72 ur opazovali na oddelku intenzivne nege ter se prepričali o učinkih zdravljenja po zelo močnih udarcih za telo,« so še zapisali v izjavi za javnost.

Pričakujejo, da bo Bernal popolnoma okreval, časovnice zdravljenja pa niso podali. O popolnem okrevanju je prepričan tudi kolumbijski predsednik Ivan Duque. »Želimo mu hitro okrevanje. Verjamemo, da bo njegovo stanje tudi ob tovrstnih poškodbah vsak dan boljše in da bo še naprej zbiral lovorike na cestah,« je zapisal na Twitterju.