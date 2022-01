Čeprav so oblasti omejile kapaciteto stadiona za 60.000 gledalcev zaradi strahu pred povečanjem koronskih okužb, ta ne velja za tekme domače reprezentance, ampak je takrat s 60-odstotne zasedenosti povišana na 80 odstotkov kapacitete.

»V veliki gneči je umrlo osem ljudi, dve ženski v tridesetih letih, štirje moški v tridesetih ter en otrok,"«je ministrstvo za zdravje zapisalo v sporočilu za javnost. Dodalo je, da so žrtve »nemudoma prepeljali« v reševalnih vozilih, vendar je »huda prometna gneča upočasnila prevoz«.

Državni mediji so že prej poročali, da je v gneči - ljudi so poteptali - prišlo do »pol ducata žrtev in na ducate poškodovanih«, ministrstvo pa za zdaj števila poškodovanih in v bolnišnicah ni sporočilo, še piše AFP.