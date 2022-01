Paulu se leta niso poznala, saj je v 40 minutah na parketu 27 točkam dodal še 14 podaj in devet skokov ter le za malo zgrešil trojni dvojček. »Počutim se dobro, sem 'kul'. Če želite, bom še jutri ponovil predstavo,« je s širokim nasmeškom po zmagi dejal Paul.

Sonca imajo s 37 zmagami ob le devetih porazih najboljši izkupiček v ligi NBA, s čimer so izenačila klubski rekord za najboljši začetek sezone iz 2006/07.

A tekma ni bila enostranska; trdoživi jazzerji so ob polčasu sicer zaostajali za 13 točk, nato pa so tretjo četrtino dobili s 87:85, v zadnji pa povedli s 95:91. A domači igralci so odgovorili z delnim izidom 14:2 in prevzeli nadzor v svoje roke.

»Imeli smo dober začetek tekme, nato pa smo nekoliko popustili,« je dejal Booker: »Tekmeci so bili pripravljeni na igro. Izkoristili so svojo priložnost, nastopili agresivno in samozavestno. Ko so dobili samozavest, jih je bilo malo težje ustaviti.«