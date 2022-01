Nad rimsko palačo Montecitorio, sedežem poslanske zbornice italijanskega parlamenta, se včeraj še ni valil pregovorni beli dim, ki sicer ob konklavah v Vatikanu označuje, da je bil izvoljen nov papež. Na tajnih volitvah naslednika Sergia Mattarelle 1009-članski volilni kolegij v prvem krogu volitev ni izvolil 13. predsednika Italije v njeni povojni ureditvi. Levosredinski in desni politični pol se namreč do volitev nista mogla zediniti o podpori skupnemu kandidatu ali kandidatki, dvotretjinska večina, ki je v prvih treh krogih potrebna za izvolitev, je bila tako kljub intenzivnim pogajanjem zaenkrat previsoka letvica, da bi jo lahko premagal kateri koli kandidat.

Posebnost italijanskih predsedniških volitev je, da kandidature niso javno objavljene. Poslanci, senatorji, dosmrtni senatorji in predstavniki deželnih vlad svojega izbranca zapišejo na list papirja in ga odvržejo v eno od volilnih skrinjic. V preteklosti se je tako pogosto dogajalo, da so se v prvih krogih pojavljala imena, ki na koncu niso bila izvoljena – niti v četrtem ali naslednjih krogih ne, pa čeprav takrat za izvolitev zadostuje že absolutna večina.

Salvini vodil več pogovorov Brez doseženega dogovora o kompromisnem kandidatu se je večina strank včeraj odločala, da bodo njihovi predstavniki v volilne skrinjice oddali prazne lističe. Takih je bilo kar 672. Na preostalih pa se je našlo kar 87 različnih imen, ki so večinoma zmogla le prgišče glasov. Še največ, 36, jih je dobil Paolo Maddalena, nekdanji podpredsednik ustavnega sodišča. V zakulisju so potekali pogovori voditelja Lige Mattea Salvinija s predsednikom demokratov Enricom Letto in vodjem Gibanja petih zvezd Giusseppejem Contejem. Salvini se je oglasil tudi pri premierju Mariu Draghiju, ki si želi zasesti predsedniško mesto, po poročanju italijanskih medijev pa naj bi iskal tudi svojega naslednika na premierskem mestu, da bi se ob morebitni selitvi na Kvirinal Italija izognila politični krizi in predčasnim volitvam. Včeraj je dobil dva glasova. Kaj sta se na srečanju dogovorila Salvini in Letta, ni znano, bosta pa tudi danes pogovore nadaljevala in očitno iskala pot do skupnega kandidata. Med poplavo potencialnih kompromisnih kandidatov se še naprej omenja tudi sedanji predsednik Mattarella, ki pa si ne želi še enega sedemletnega mandata. Včeraj so mu elektorji namenili 16 glasov in ga uvrstili na drugo mesto med imenovanimi kandidati. Svoje predloge za predsednika republike so včeraj predstavili tudi v skrajno desničarski stranki Bratje Italije, kjer kot Mattarellove naslednike vidijo nekdanjo predsednico senata Elisabetto Casellati, nekdanjega predsednika senata Marcella Pero ali nekdanjega gospodarskega ministra Giulija Tremontija.