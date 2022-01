Kot že nekajkrat v zadnjih letih, je bil tudi v 17. krogu lige ABA obračun med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo izjemno napet in se je odločal v zadnjih sekundah. A kot že tolikokrat, so tudi tokrat razplet v veliki meri krojili sodniki, ki so v ključnih trenutkih sprejeli nekaj sumljivih odločitev v korist Beograjčanov. Ti so ponujeno znali izkoristiti in Stožice zapustili dvignjenih glav.

Po zares slabi predstavi med tednom proti Gran Canarii je bilo danes hitro jasno, da so si košarkarji Cedevite Olimpije v štirih dneh med tekmama znova povrnili občutke za žogo in mete. Zadeli so namreč prve tri za tri točke, pod katere so se podpisali trije različni igralci – Edo Murić, Zoran Dragić in Jaka Blažič. Očitno je tudi bilo, da so Ljubljančani proti evroligaškemu nasprotniku močno motivirani, saj so kar leteli po igrišču, agresivni pa bili tudi v obrambi. Hitro vodstvo devetih točk glede na prikazano na parketu ni bilo presenečenje, a nato se je gostiteljem ustavilo. Nekaj »zaslug« za to je imel Jacob Pullen, saj se je z njegovim prihodom v igro pretok žoge v napadu ustavil. Izkušeni in kakovostni gostje so to znali hitro kaznovati. Delni izid 14:1 jih je izstrelil v ospredje, a ne za dolgo. Trener zeleno-oranžnih Jurica Golemac je uravnotežil peterko na parketu in znova so igralci obeh moštev bili enakovreden boj. Posebej navdahnjen je bil pri Olimpiji kapetan Jaka Blažič, kar je proti nekdanjemu delodajalcu, kjer je pustil pečat predvsem zaradi nepopustljivosti in borbenosti, postala že stalnica. Do polčasa je dosegel 14 točk, rezultat na semaforju pa je bil poravnan na 43.

Na začetku drugega polčasa je pri Crveni zvezdi stvari v svoje roke vzel njen najboljši posameznik Nikola Kalinić, ki je bil arhitekt praktično vsega dobrega v igri gostov. Trener Dejan Radonjić je zaukazal tudi tesnejše pokrivanje Blažiča, za kar sta skrbela Austin Hollins in Branko Lazić. Zvezda je prevzela pobudo, a jo je po četrti osebni napaki Kalinića do konca četrtine Olimpija uspela ujeti. Po izenačenih minutah, ko na obeh straneh borbe, metanja za žogo in požrtvovalnosti ni manjkalo, je zmagovalca odločila končnica. V zadnji minuti je Olimpija vodila za štiri, po trojki Hollinsa in dveh prostih metih Nikole Ivanovića pa je sedem sekund pred koncem povedla Zvezda. Gostitelji so v zadnji sekundi metali za tri, a je Yogi Ferrell zgrešil za tri, sodniška piščalka pa je kljub udarcu Kalinića po roki Američana ostala nema.

»Prehitro je zdaj,« je najprej po tekmi povedal trener Olimpije Jurica Golemac, nato pa se ni držal nazaj. »Oboji smo se borili do zadnjega atoma moči, na koncu pa so zmagovalca odločile sodniške napake. Zdaj smo zdravi in se bomo samo še dvigovali, če bomo le igrali tako, kot smo tokrat, torej drug za drugega in na vso moč.«

Liga ABA, 17. krog: Mornar – FMP 82:78 (Lazić 19; Nevels 17), Mega – Borac 85:91 (Cerovina 17; Hale 22), Igokea – Budućnost 79:82 (Robinson 19; Reed 15), Zadar – Krka 78:71, S. centar – Split danes, Partizan – Cibona prestavljeno, vrstni red: C. zvezda 14-1, Partizan 13-3, Budućnost 11-3, FMP 10-4, Olimpija 9-6, Igokea 8-7, Mega in Mornar 7-8, Cibona, Zadar in Borac po 5-10, S. centar 5-9, Krka 3-12, Split 2-13.