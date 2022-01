Prehod na eno izmeno podoben samomoru

Pisalo se je leto 2009, ko so v edini avtomobilski tovarni v Sloveniji, Revozu, proizvedli rekordnih 212.680 vozil. Čeprav te številke kasneje niso nikoli ponovili, so bili odgovorni vseeno nasmejani. Z razlogom. Še leta 2018 je bilo v tovarni v Novem mestu zaposlenih 3400 ljudi, ki so v treh polnih izmenah izdelali 950 vozil na dan. In danes? Podatki za lansko leto kažejo, da se je proizvodnja ustavila pri številki 95.797, vodstvo podjetja pa je začelo pogovore s socialnimi partnerji za pripravo prehoda na eno izmeno, kar ustreza zmanjšanju proizvodnje s 486 na 325 vozil. Posledično bo zaposlitev izgubilo 450 ljudi, z aprilom, ko bodo eno izmeno uvedli, jih bo imelo delo še približno 1650. Je čas za alarm?