Nepreslišano: Prof. dr. Danica Fink Hafner, politologinja

Menim, da so stranke, ki imajo 30-letno ali daljšo tradicijo, predvsem pozabile na nekatere demokratične vloge, ki bi jih morale opravljati v stiku z volivci in za skupno dobro, in da se – kot je sicer značilno za stare stranke – predvsem prilagajajo okolju, da bi maksimirale izplen za elite teh strank. Nove stranke v Sloveniji pa so v prvi vrsti relativno ozki politični odbori za vodenje predvolilne kampanje, okrog njih pa so le zametki strankarskih organizacij ali pa še to ne v resnici. Oba fenomena sta škodljiva za delovanje demokratičnega sistema.