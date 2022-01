Maxime Cressy je popestril letošnji OP Avstralije v tenisu. Američan je nase opozoril na pripravljalnih turnirjih v Melbournu, kjer se je iz kvalifikacij prebil v finale, kjer je priznal premoč Rafaelu Nadalu, in Sydneyju – bil je četrtfinalist. Na prvem letošnjem turnirju največje četverice se je prebil v osmino finala, kjer je iz Daniila Medvedjeva izvlekel najboljšo igro, preden je Rus zmagal s 6:2, 7:6 (4), 6:7 (4), 7:5. Štiriindvajsetletni Američan, 70. igralec sveta, je v Avstraliji dosegel deset zmag in tri poraze proti uveljavljenim igralcem, kar je izjemen dosežek.

Cressy je izjemno neugoden igralec, eden redkih, ki gojijo igro servis-volley. Je odličen izvajalec začetnih udarcev, zato mu je težko odvzeti servis. Medvedjev denimo v drugem in tretjem nizu, ki sta se končala v podaljšani igri, ni imel niti ene priložnosti za odvzem servisa. V četrtem nizu pa se je Cressy reševal vse do enajste igre, ko je Rus izkoristil deveto priložnost za break. »Težak dvoboj. Nikoli nisem bil v resničnih težavah, a sem se jim vse bolj bližal. Ko sem izgubil tretji niz, sem si rekel, naredi nekaj, da ne pride do še ene podaljšane igre. Priboril sem si številne priložnosti, a jih nisem in nisem izkoristil. Ves čas sem se spodbujal in na koncu mi je vendarle uspelo, da sem tekmecu odvzel servis tik pred podaljšano igro,« je opisal pot do zmage Daniil Medvedjev, ki se je v treh urah in pol soočil le z eno priložnostjo tekmeca za odvzem servisa. Medvedjev je vse bolj prijazen do avstralske publike, ki ji je po dvoboju z Nickom Kyrgiosom namenil nekaj kritik. »Vsak dober odnos ima vzpone in padce. Padci so že bili, na vrsti so vzponi,« dodaja zgovorni Rus.

Rus se bo v četrtfinalu pomeril s Felixom Augerjem - Aliassimom. Kanadčan je za zmago nad Hrvatom Marinom Čilićem z 2:6, 7:6 (7), 6:2, 7:6 (4) potreboval dvanajst minut več kot Daniil Medvedjev. Auger - Aliassime je v podaljšani igri drugega niza rešil tekmečevo zaključno žogico za vodstvo z 2:0 v nizih. Rus in Kanadčan sta se letos v Avstraliji že pomerila, in sicer na pokalu ATP, kjer je bil gladko s 6:4, 6:0 boljši Medvedjev. V drugem četrtfinalu spodnjega dela žreba se bosta pomerila Italijan Jannik Sinner in Grk Stefanos Cicipas. Južni Tirolec je v štirih dvobojih na OP Avstralije izgubil le en niz, danes pa je na žalost domače publike izločil domačina Alexa De Minaurja. »Potem ko sem dobil podaljšano igro prvega niza, sem se sprostil. Počutim se vse bolje in imam vse več izkušenj,« pravi 20-letni Jannik Sinner, ki se je drugič v karieri uvrstil v četrtfinale turnirja največje četverice.

Alize Cornet ne popušča Dvaintridesetletna Alize Cornet še naprej navdušuje. Francozinja je v Melbournu v drugem krogu izločila tretjo nosilko Garbine Muguruza, v tretjem pa je pokazala odlično telesno pripravljenost, ko je pri zaostanku s 4:6 in 1:4 proti Slovenki Tamari Zidanšek dobila naslednjih enajst od trinajstih iger. Tudi dvoboj osmine finala je Francozinja dobila na račun izvrstne fizične pripravljenosti. V veliki vročini je s 6:4, 3:6, 6:4 premagala nekdanjo prvo igralko sveta Simono Halep, ki je bila povsem izčrpana. Alize Cornet se je v 30. zaporednem poskusu na turnirjih največje četverice prvič v karieri uvrstila v četrtfinale. »Toliko sem razmišljala o taktiki in igri, da so se mi po 30 minutah igranja možgani scvrli. Odtlej sem le še igrala brez posebne taktike. Voljo mi je vlivalo dejstvo, da je bila tudi Simona povsem izmučena. Težko opišem, kako ponosna sem na ta dosežek,« je povedala 61. igralka sveta Alize Cornet, ki se bo v četrtfinalu pomerila z Američanko Danielle Collins, 27. nosilko turnirja. V drugem polfinalu se bosta pomerili Poljakinja Iga Šwiatek in Estonka Kaia Kanepi, ki je izločila drugo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka.

Testi le ob simptomih Ne glede na to, kako se bo razpletel OP Avstralije do konca tedna, bo šel turnir v zgodovino po dogajanju okrog prvega igralca sveta Novaka Đokovića, ki so ga izgnali iz države. Številni igralci so se prvi teden turnirja pritoževali, da jim sploh ni treba izvajati testov na koronavirus, saj pravila narekujejo, da se mora vsak posameznik testirati le, če čuti simptome okužbe. Se je pa tudi Avstralija znašla v primežu omikrona. Eni od njih so celo dejali, da so slišali, da so nekateri igralci nastopili pozitivni. Po drugi strani se morajo vsi igralci in spremljevalno osebje testirati, ko želijo zapustiti državo. Če je njihov test pozitiven, morajo v sedemdnevno karanteno. Informacije precej vznemirjajo navijače Novaka Đokovića. Njegov dolgoletni trener Marian Vajda je prejšnji teden v intervjuju dejal, da bo letošnja Avstralija pustila posledice pri prvem igralcu sveta. Predsednik Tenis Avstralije Craig Tiley pa po vseh zapletih umirja strasti in pravi, da je prepričan, da bo Avstralija prihodnje leto toplo sprejela devetkratnega zmagovalca turnirja Novaka Đokovića.