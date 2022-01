Zelo lepo je doseči tako visoko številko odigranih tekem v eni ligi, še lepše je, da smo premagali Vienno Capitals. Res je, da smo osvojili le dve točki, ki pa bosta zelo pomembni v boju za neposredno uvrstitev v končnico. Lahko samo upam, da bomo nadaljevali v takšnem ritmu.

Da, se, to je bilo leta 2008 proti Salzburgu. Visoko smo jo izgubili, mislim, da je bilo kar 0:7, mi je pa vseeno ostala v spominu. Ni bil ravno blesteč začetek, ampak nekje je treba začeti.

Dejstvo je, da so bili v preteklosti v ICEHL tujci kakovostnejši, verjetno pa so tudi igrali za veliko večji denar, kot igrajo zdaj. Vemo, da finančno stanje, sploh v športu, v teh koronskih časih ni najbolj blesteče, ampak vsaj kar se domačih igralcev v drugih klubi tiče, je kakovost ostala enaka, pri tujcih pa se malo pozna.

Vsekakor je bila za nas edina možna rešitev, da smo šli v višjo kakovostno ligo. Mislim, da je za klub, igralce in pokrovitelje to seveda večji magnet. Samo upam, da bomo na tej ravni ostali še dolgo, da se bo še več delalo z mladimi in da bomo še napredovali.

Vse, ki so prišli naknadno med sezono, smo jih dobro sprejeli. Mislim, da delujemo zelo homogeno kot ekipa, prav to dobro vzdušje je tudi eden od pogojev za dobre predstave na ledu.

Vsi vemo, da je pred nami zelo težka tekma, v kateri bomo morali dati vse od sebe in že na Jesenicah pokazati svoj pravi obraz, če bomo želeli priti do zmage. Jeseničani v alpski ligi igrajo dober hokej, kar dokazuje tudi to, da vodijo v tem tekmovanju. Mi bomo morali narediti vse, da že na prvi tekmi pridemo do ugodnega rezultata. Načrt je, da bi do finala prišli že po dveh tekmah, kako uspešni pa bomo pri tem, bomo videli na ledu.«