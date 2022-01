Trenutno je Anže Lanišek med najbolj vročimi skakalci v karavani svetovnega pokala in s tem tudi med favoriti za olimpijsko kolajno v Pekingu. Po dobrem začetku sezone, ko je v Ruki tudi dosegel prvo zmago v karieri, je bil neuspešen nastop na novoletni turneji (23., 14., 37., 15. mesto) očitno le »nesreča pri delu«, saj je nato zablestel v Zakopanah z ekipno zmago in tretjim mestom ter minuli konec tedna v Titisee-Neustadtu z dvema drugima mestoma. V Schwarzwaldu na jugozahodu Nemčije ga je obakrat po ogorčenem boju premagal vodilni skakalec v svetovnem pokalu, Nemec Karl Geiger, ki skače najbolje v svoji karieri.

»Tekma je bila v slogu kopiraj in prilepi. Geiger je oba dneva skakal dobro in je zasluženo zmagal. Upam, da bom naslednjič jaz boljši. Uspeh mi je napolnil baterije in dvignil samozavest. Delujem kar dobro in se že veselim naslednjih tekem v Willingenu, kamor grem z dvignjeno glavo,« je povedal Anže Lanišek, ki ima enajst uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu (ena zmaga, sedem drugih in tri tretja mesta) ter bron s srednje skakalnice na svetovnem prvenstvu lani v Oberstdorfu.

»Verjamem, da bo še kakšen takšen konec tedna. Iz skoka v skok sem bolj sproščen na treningu, kar se pokaže tudi na tekmi. Moral sem se umiriti, saj je potem veliko lažje tekmovati. Ko mi gre dobro, se ne obremenjujem z vsako malenkostjo in skušam v vsakem skoku maksimalno uživati. Upam, da sem odpravil vse težave in mi ne bo znova treba iskati pravih občutkov. Vse je podobno kot lani in predlani, ko sem se sredi sezone malo izgubil. Vesel sem, da sem se hitro vrnil,« je dodal 25-letni Lanišek, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala najboljši Slovenec na petem mestu, še štirje (C. Prevc – 12. mesto, Zajc – 13., Kos – 15., P. Prevc – 20.) so v drugi deseterici.

Dolgi skoki tudi s starimi vezmi in v črnem dresu Potem ko je Lanišek na drugi postaji svetovnega pokala v Ruki na Finskem najprej osvojil drugo mesto in naslednji dan dosegel prvo zmago v karieri, se mu je ustavilo in se ni več serijsko uvrščal med najboljšo deseterico. Konkurenco so začele motiti njegove vezi na smučeh, ki jih je izdelal Slatnar, in je dosegla, da so njihovo uporabo prepovedali po 9. januarju. »Po super vikendu v Ruki je bilo veliko govora o moji opremi in njeni regularnosti. Ne bi mi smelo priti do živega, a se je to zgodilo. Na žalost je prišlo do padca forme, a že v Bischofshofnu je šlo navzgor. Čeprav se to še ni videlo v rezultatih, sem že v Bischofshofnu čutil, da prihajajo pravi skoki, in sem znova začel uživati. V Zakopanah sem iz sebe dal vse nabrane frustracije. Dokazal sem si, da znam in zmorem,« je razloge za rezultatski zdrs pojasnil Lanišek. Konkurenci je hitro dokazal, da skače daleč tudi s starimi vezmi (nanje se je v slovenski ekipi moral vrniti tudi Lovro Kos), saj je na zadnjih štirih tekmah vselej stal na odru za zmagovalce. »Vezi so bile edini del opreme, ki je bila mogoče za nekoga sporna. Nova vez je bila potrjena. Za nekaj ljudi je bila regularna, za nekaj ne. Na koncu so sprejeli odločitev o prepovedi uporabe vezi. Med vezmi ni velike razlike,« je povedal Lanišek. Opremo za olimpijske igre ima že izbrano. Nekaj je je prihranil še iz lanskega leta. Razkril je, da ima dva različna dresa, ki bosta v črni barvi, smuči bodo enake kot v dosedanjem delu zime.