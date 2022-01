Pester tekmovalni dan čaka alpske smučarje in smučarke v tehničnih disciplinah. V italijanskih Dolomitih in na avstrijskem Štajerskem bosta zadnji tekmi pred odhodom na olimpijske igre. Alpske smučarke se bodo na veleslalomu pomerile na Plan de Coronesu (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30), smučarji pa na nočnem slalomu v Schladmingu (prva proga ob 17.45, druga ob 20.45).

Zadnji preizkušnji v tehničnih disciplinah za ženske sta pred dobrima dvema tednoma potekali v Kranjski Gori, kjer se je v slovenski reprezentanci najbolj izkazala Ana Bucik, ki je v slalomu zasedla peto mesto, na veleslalomu pa je bila dvanajsta. Med prvo deseterico sta se na veleslalomu uvrstili še Tina Robnik na osmem in Meta Hrovat na devetem mestu. »Ne bi rekla, da je tekma na Kronplatzu najpomembnejša pred olimpijskimi igrami. Gotovo bo dobro, če bom nastopila, kot si želim. Olimpijske igre so zgodba zase in na njih se bo treba zbrati ne glede na izkupiček na zadnji tekmi,« meni Tina Robnik.

Meta Hrovat priznava, da si je okrog božiča in v novem letu, ko so si tekme sledile druga za drugo, obetala boljši izkupiček, a sta odstopa v Courchevelu prišla ob nepravem času. »Ne bi rada ocenjevala sezone pred vrhuncem. V alpskem smučanju se lahko na eni do dveh tekmah vse hitro spremeni in povsem spremeni potek sezone,« pravi Meta Hrovat, ki bi ji dala vrhunska veleslalomska uvrstitev izjemno spodbudo pred odhodom na Kitajsko. V Pekingu bodo najprej na sporedu prav preizkušnje v tehničnih disciplinah za ženske.

Rdečo majico vodilne veleslalomistke bo nosila zmagovalka Kranjske Gore Sara Hector. Švedinja je najprijetnejše presenečenje sezone. Užitek jo je bilo spremljati iz tekme v tekmo, kako si je z vse boljšimi rezultati dvigovala samozavest. Po petih preizkušnjah sezone je izmed Slovenk v skupnem seštevku discipline na najvišjem mestu Meta Hrovat, ki je dvanajsta, v finale svetovnega pokala pa bi se na 21. mestu uvrstila tudi Ana Bucik.

Alpske smučarje čaka nočni spektakel v Schladmingu. Spomin na sobotni slalom v Kitzbühlu je svež, zgodovinsko prvo zmago pa je Britancem priboril Dave Ryding. Slalomski vrh v tej sezoni je izjemno širok, na petih preizkušnjah pa so se le trije alpski smučarji dvakrat uvrstili na zmagovalni oder. Rdečo majico vodilnega slalomista presenetljivo nosi Lucas Braathen, ki je zmagal v Wengnu in bil drugi v Kitzbühlu, medtem ko v slalomu še nikoli ni startal v prvi jakostni skupini. Slovenci so v slalomu najslabši med vsemi disciplinami. Žan Kranjec po besedah trenerja Klemna Berganta smuča vse bolje, česar na tekmah ne kaže. Slovenijo bo v Schladmingu zastopal še Tijan Marovt, ki se je prejšnji teden izkazal na dveh tekmah evropskega pokala. V Vaujanyju v Franciji je zasedel 15. in peto mesto, od zmagovalnega odra pa ga je ločila le desetinka.