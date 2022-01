Marjan Gorenc, mesar: 180 gramov govedine za 700 evrov

Marjan Gorenc skupaj z družino, ženo Slavico in hčerko Kristino, ki je na družinski kmetiji zadolžena za marketing, skrbi za 250 glav živine v vasi Zbure pri Šmarjeških Toplicah. Že Marjanov stari oče in oče sta bila mesarja, Marjan pa je družinsko tradicijo nadgradil in časom primerno obogatil z več zorilnicami mesa, v katerih so kosi govedine, ki se za ljubitelje nenavadnih mesnih okusov plemenitijo tudi več kot tisoč dni.