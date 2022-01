FED in ukrajinska kriza nižata vrednost delnic

Ameriški borzni indeksi izgubljajo vrednost že od 5. januarja dalje, podobno sliko vidimo tudi na evropskih in azijskih trgih. Glavni razlog najdemo v napovedi ameriškega Feda (ameriške centralne banke), da bo za zajezitev inflacije začel dvigovati obrestne mere. V zadnjih dneh je strah podžgala še situacija v Ukrajini oziroma na njeni vzhodni meji, kjer se, po zatrjevanju zahoda, Rusija pripravlja na oborožen vdor. Situacija je dosegla novo dno z umikom diplomatov ZDA in Velike Britanije. Hkrati so v teh dveh državah pozvali k umiku tudi vse svoje državljane. Rusija govorice o invaziji seveda zanika. Zakaj je to pomembno? Če je prihajajoče dvigovanje obrestnih mer samo po sebi jasen negativen signal za delniške trge, morda morebitni konflikt na prvi pogled nima direktne povezave. Pa jo ima!