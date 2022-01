Prvega februarja letos bosta minili dve leti, kar so bili celjski policisti obveščeni o tragediji na Polzeli. Takrat 43-letni Andrej Vrščaj je s sekiro umoril 69-letnega prijatelja svoje matere Vinka Pekliča, pred tem pa tako grobo odrinil mamo Nežo, ki mu je dejanje skušala preprečiti, da je padla po tleh in si zlomila roko. Po krvavem obračunu je sedel v avto in se odpeljal v sosednjo Avstrijo, kjer se je predal tamkajšnjim organom pregona in povedal, da je v Sloveniji nekoga ubil. Marca lani je bil Vrščaj zaradi dveh kaznivih dejanj, umora Pekliča in povzročitve hude telesne poškodbe Neži Vrščaj, obsojen na enotnih 23 let in pet mesecev zapora, a je bila sodba po pritožbi Vrščajeve nove zagovornice Maksimiljane Kincl Mlakar zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka na višjem sodišču razveljavljena in vrnjena v ponovno sojenje. Kincl-Mlakarjeva je prepričana, da je njen klient moril v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in ne zgolj zmanjšano prišteven, pa tudi, da je šlo kvečjemu za uboj in ne načrtovani umor. Vrščaj je na ponovljenem sojenju vztrajal pri pisnem zagovoru, ki ga je podal avgusta lani, in dodal, da ne bo odgovarjal na vprašanja.

Blodnje o luciferjih in reptilcih

»Bil sem napaden in sem se le branil. Zagrabila me je panika, niti slučajno se nisem zavedal, da sem poškodoval tudi mamo. Sicer pa v celoti vztrajam pri pisnem zagovoru, ki sem ga podal že lani,« je vse, kar je na začetku ponovljenega sojenja dejal Vrščaj. V nadaljevanju je zato predsedujoča sodnica senata Marjana Topolovec Dolinšek prebrala, kar smo že slišali. Da je pokojnega poznal še iz časa, ko sta oba delala v Tekstilni tovarni Polzela. Pokojni v skladišču, obdolženi Vrščaj pa v kuhinji. Vrščaj je opisal tudi, da je veliko bral, da je imel pogosto panične napade in preganjavico, konec januarja pred dvema letoma pa so ga zelo vznemirila poročila o koronavirusu in brexitu, o čemer se je na veliko poročalo v medijih. Govoril je tudi o luciferjih in reptilcih, ki naj bi ga zasledovali, pa o glasovih, ki jih je slišal. In nekdo naj bi mu v nekem trenutku rekel, da mora ubiti Vinka, da bo rešil svet.

»Spomnim se, da sem mami obljubil, da ji bom pomagal nacepiti drva, pa je sama za pomoč prosila še Pekliča. Ta pa ni maral mojega partnerja Edina. Iz njega se je celo norčeval, da je bosanček. Zato sem Edinu tisti dan, ko sva prišla skupaj na Polzelo, rekel, naj gre v sobo, da ga Peklič ne bo videl, sam pa sem mu šel na vrt pomagat cepiti drva,« je v svojem zagovoru že lani zapisal in pozneje pojasnjeval Vrščaj. Njegova mama je medtem skuhala kosilo, a obdolženi ni sedel k mizi, temveč je hodil sem in tja in se vrnil na vrt, da bi dokončal delo, saj je ostalo le še nekaj grčavih hlodov. Peklič naj bi šel za njim, začela naj bi se ruvati, in ustrašil se je za svoje življenje. Drugega se ne spomni. Da je skozi okno videla, da se sin in pokojni ruvata in da se je sin branil pred Pekličem, je na sodišču povedala tudi mama obdolženega, ki ju je skušala spraviti narazen. Takrat je tudi padla in si zlomila roko. Povedala je tudi, da sin med prepirom v rokah ni imel ničesar. Da ni videl in ne slišal, kaj se je zgodilo na vrtu, pa je ponovil obdolženčev partner.