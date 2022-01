Pred štirimi leti mi je takratni v. d. odgovornega urednika informativnega programa na TV Slovenija Vanja Vardjan takole zatrjeval: »S trditvijo, da bi bili naši voditelji in novinarji ideološko pristrani, se ne strinjam. Lahko se nam primeri spodrsljaj, kot vsem, ki delajo, a ideološke pristranosti v splošnem vendarle ne zaznavam.«

Kako pa je v resnici, spoštovane novinarke in novinarji? Prepričana sem, da si večina gledalcev in poslušalcev javne RTV Slovenija želi, da bi vsi novinarji poročali o aktualnih dogodkih v državi in po svetu ter da bi, ne glede na lastno politično opredelitev, znali, zmogli in hoteli nastavljati zrcalo vsaki oblasti in vsakemu politiku ne glede na njegovo politično opredelitev, položaj ter politično moč, pri tem pa spoštovali poklicna merila in načela novinarske etike, ki veljajo na javni RTV.

Prilizovanje, ugajanje, nekritično občudovanje, nesramnosti, zajedljivost, žalitve, cinizem, provokacije ter prodajanje lastnega pogleda na zgodovino naroda po mojem mnenju ne sodijo na javno televizijo, saj vedno znova zgolj razplamtijo strasti in razdelijo ljudi. To pa nikakor ni vloga RTV Slovenija. Kot tudi ni vloga in namen javne RTV ugajati oblasti in čakati na njihovo pohvalo.

Upam, da bodo vsi novinarji in uredniki skupaj in čim prej doumeli, da jih pred napadi kmetičev in njihovih »gospodarjev« lahko reši le profesionalnost.

Magda Plementaš Lombar, Kranj