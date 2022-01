Kot bomba, tokrat medijska, je eksplodirala novica, da je parlamentarni odbor za pravosodje sprejel predlog SNS (Jelinčiča) o spremembi kazenskega zakonika, ki ureja zastaralne roke. Gre za ekstremno skrajšanje zastaralnih rokov, ki bodo šli v prid predvsem največjim gospodarskim kriminalcem. Potem se bodo lahko v javnosti hvalili, da so nedolžni, kot na primer v mnogih preteklih primerih, ko so postopki zastarali. Vsi vemo, da je nacionalni šampion v zastaranju postopkov ravno aktualni predsednik vlade. Do zdaj mu je pomagala taktika izmikanja in zavlačevanja postopkov, včasih pa celo zastaranje spisov pri znani in za to tudi nagrajeni tožilki. Tokrat pa mu gre Jelinčič, kot bivši obsojeni kriminalec, na roke kar z zakonsko novelo. Pri nas bodo kriminal tako kar uzakonili kot dovoljeno in dopustno ravnanje, pač v slogu, kaj nam pa morete.

Danes je v Sloveniji še veliko odprtih kazenskih in predkazenskih postopkov zoper strankarske veljake, zato politično podrejanje policije, ki piše takšne kazenske ovadbe, ni dovolj. To je treba še uzakoniti, da bo držalo kot pribito. To pomeni, da do danes še neobsojeni kriminalci sebi v prid pišejo pravila igre in na koncu zaradi zastaranja tudi oprostilne sodbe. Zgodba o Patrii kot vrhu ledene gore se ponavlja, ko so v Avstriji pri istih dokazih izvršili obsodbo, v Sloveniji pa ne, zaradi zastaranja. Država, to sem jaz, je edino, kar v tem primeru rečejo močni politiki.

Hvalevredno pa je, da se je Inštitut 8. marec že odzval in bo v primeru sprejema tega Jelinčičevega (SDS) zakona o skrajšanju zastaralnih rokov izvedel referendum. Ta inštitut je pred tem že izvedel zelo uspešen referendum o vodah, kjer se je narod s plebiscitarno večino postavil za obrambo okolja in proti vladi. Prepričan sem, da bo z enako, če ne še z večjo večino padel tudi ta infantilni predlog aktualne diktatorske oblasti. Nasploh pa je zelo razveseljivo, da se je ponovno prebudila civilna družba z mladimi na čelu. To je nekaj podobnega kot konec osemdesetih let, ko je civilna družba reševala Janšo, danes pa rešuje nas pred Janšo.

Gorazd Cuznar, Črnomelj