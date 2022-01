Tako sem pomislila ob prispevku Tomaža Mastnaka o tektonskih premikih (Dnevnik, 19. januarja). Tisti, ki nam je dano videti svet in življenje z drugačnih zornih kotov, vidimo drugače tudi dejstva o virusih in boleznih. »Zakaj je prišlo do obrata prav zdaj, ne vem,« piše Mastnak. Ne ve zato, ker se z njegovega zornega kota tega ne da videti in še manj vedeti. V oklepaju doda: »Vsaj deloma gre zahvala ljudstvu, ki se ne neha upirati in protestirati.«

K ljudstvu, ki se upira in protestira, sodim tudi sama. Ko na primer branim vodo, kulturno dediščino ali glas ljudstva. Se pa ne upiram ukrepom za varovanje pred okužbami. Z njimi živim v sožitju iz povsem egoističnih razlogov. Trikratno cepljenje je naši družini prineslo zadovoljstvo, da je moža ob zbolenju huda vročina zdelovala eno samo noč. Naslednji dan je še poležaval, potem pa tri dni komentiral, da je moja čudovita hrana »čudna«. Da je sploh okužen, sva spoznala dan prej – ob samotestiranju pred napovedanim prazničnim obiskom vseh otrok in vnukov. Črtice ob njegovem nadaljnjem testiranju so bledele, mene pa so »stroga pravila izolacije« uspešno varovala pred njegovimi virusi. Na dan, ko sva pričakovala njegov že negativni izvid samotestiranja, pa sva bila oba pozitivna! Očitno imava omikron. In sva podaljšala karanteno.

Njemu ni bilo nič. Pri meni se je pojavil malo vlažen nos v tisti noči, njega pa je drugi in tretji dan malo praskalo v žrelu. Seveda je bilo poleg cepljenja v igri življenja še kaj drugega. Ob izvajanju zaščitnih ukrepov pač lahko pokasiramo manjše virusno breme. Kot hrčki, ki jih je v kletko spravila znanstvenica v Hongkongu. Polovici je noske pokrila z maskami, polovici pa ne. S koronavirusom se je okužilo manj kot četrtina tistih z maskami in skoraj tri četrtine tistih brez mask. Učinek virusnega bremena se je tudi pri hrčkih odražal v teži bolezni: tisti z maskami so pri točkovanju klinične slike izkazovali blažje stopnje bolezni.

Od mnogih prijateljev in znancev poslušam podobne srečne zgodbe. Veliko jih je tudi med hudo preutrujenimi zdravniki. Tudi oni se cepljenju in spoštovanju ukrepov zahvaljujejo za blag potek bolezni. Pravna stroka se pri nas ukvarja s tem, ali delo zdravnikov v času epidemije v cepilnih centrih »ponuja dobre razloge za utemeljen sum storitve hudega kaznivega dejanja«. Tako so v pismu Vladi RS zapisali avtorji Mastnak, Radonjič, Šorli, Teršek in Zupančič. Obveza zdravnika naj bi po njihovem mnenju bila, da »takoj po cepljenju natančno pregleda posameznika«. Ker se s cepljenjem poglobljeno ukvarjam že skoraj pol stoletja, tak zapis razumem kot izraz strahu do cepiv in nezaupanja do zdravnikov. V cepilni enoti na terenu se z ljudmi pred cepljenjem in po njem veliko pogovarjam. Hvaležni so mi za obilico strokovnih informacij, jaz pa njim, saj ogromno izvem: kako so težko prebolevali covid, ob tem grozno shujšali, še vedno niso v redu, izgubili so svojca, njihov sin se že tri tedne bori za življenje, prijatelju se utrujenost in slaba koncentracija vlečeta dobro leto po okužbi, sosed še vedno ne voha in slabo spi… Nihče mi še ni rekel, da je covid le »malo hujša gripca«. No, pač, nasprotniki cepljenja to ponavljajo že od začetka epidemije. In bodo še naprej.

Pa smo spet pri prej omenjenih zornih kotih. Če so različni, so različna tudi razumevanja številk, na primer številk umrlih od bolezni ali od cepiv ali pa stranskih učinkov. Ob tem se spomnim prijateljice, odlične pravnice tudi s področja evropskega prava, ko mi je potožila: »Grozno je, ko odvetnik nasprotnikove stranke laže in vidiš, da ve, da ti to veš, pa mu nič ne moreš.«

Tako je danes v pravu, tako je v medicini, tako je povsod. Vidimo le svoj omejeni kos resnice. Epidemijo bo obvladal čas. Žal z veliko nepotrebnega trpljenja in nepotrebnih smrti, pri tem pa sama ne vidim nobenih tektonskih premikov, samo normalna dogajanja v zvezi z zapletenimi izzivi neke nove bolezni.

Tudi potem bodo naši pogledi na svet in življenje različni in morda si bo takrat kdo želel odgovoriti tudi na vprašanje dr. Željka Ćurića: »Kaj pa ste v času, ko smo imeli izziv, delali vi?«

Prim. Jasna Čuk Rupnik, Dutovlje