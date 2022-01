Na festivalu kratkega filma v francoskem Clermont Ferrandu, ki se bo začel v petek, se bo predstavilo več slovenskih filmov. Poleg kratkih filmov Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić in Steakhouse Špele Čadež v tekmovalnem programu še film Spacapufi: Žiže v režiji Jake Ivanca ter plesni film Vašhava Iztoka Kovača in Saše Podgorška.

Filma Babičino seksualno življenje in Steakhouse Špele Čadež sta lani sodelovala na več kot 20 mednarodnih festivalih, prejela več nagrad in sta letos tudi kandidata za nominacijo v kategoriji evropski kratki film pri evropskih filmskih nagradah. Steakhouse pa je doživel tudi nominacijo v kategoriji za najboljši kratki animirani neodvisni film pri 49. Annie Awards (ASIFA-Hollywood). Poleg tega bo režiserka zanj februarja dobila nagrado Prešernovega sklada.

Film Spacapufi: Žiže gledalca popelje v čarobno pisano goščavo, kjer se spacapufi nažirajo s slastnimi žižami. Nekega dne z grozo ugotovijo, da so vsa drevesa do konca obrali. Scenarij sta napisala režiser in Nina Ivančič. Glasove v filmu so posodili Jernej Kuntner, Katja Šoltes, Lotos Vincenc Šparovec in Vesna Pernarčič. Glavni animator je Žan Flaker Berce.