Prvi krog glasovanja, ki bo predvidoma trajal štiri ure in pol, se je začel nekaj po 15.30. Glasovanje zaznamujejo strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Naenkrat lahko glasuje zgolj 50 elektorjev, tisti, ki so trenutno okuženi s koronavirusom, pa lahko glas oddajo na parkirišču v bližini parlamenta, poročajo italijanski mediji.

V prvem in še naslednjih dveh krogih bo za izvolitev potrebna dvotretjinska večina glasov članov volilnega kolegija, v katerem so poslanci spodnjega doma parlamenta, senatorji in predstavniki 20 italijanskih dežel.

V prvem krogu bo namesto 1009 glasovalo 1008 elektorjev, saj je poslanec stranke Naprej Italija Vincenzo Fasano v nedeljo umrl. Tako bo za izvolitev danes potrebnih 672 glasov. Nadomestna poslanka naj bi mandat nastopila že v torek, kar pomeni, da bo že v drugem krogu za izvolitev potrebnih 673 glasov. Enako bo tudi v sredo, od četrtega kroga naprej pa bo zadostovala že absolutna večina, torej 505 glasov.

Izvolitve 13. predsednika italijanske republike sicer po mnenju analitikov ni mogoče pričakovati pred četrtkom. Stranke namreč še niso našle kandidata, ki bi užival večinsko podporo.

Kandidat levosredinskih strank bi lahko bil ustanovitelj katoliške laiške organizacije Skupnost svetega Egidija Andrea Riccardi. Vodja Demokratske stranke (PD) Enrico Letta ga je označil za »idealnega kandidata«. Podporo pa so mu napovedali tudi v Gibanju pet zvezd, a ne v prvem krogu. Elektorji iz vrst gibanja bodo po poročanju italijanskih medijev oddali prazne glasovnice.

To bodo predvidoma storile tudi desnosredinska Naprej Italija ter skrajno desni Liga in Bratje Italije, potem ko jim po umiku Silvia Berlusconija še ni uspelo najti skupnega kandidata. Kandidat Bratov Italije je sicer Carlo Nordio.

Oddajo praznih glasovnic je napovedalo še več manjših političnih strank, tako da je malo verjetno, da bo novi italijanski predsednik znan že nocoj. Rezultati bodo sicer predvidoma znani okoli 21. ure.

Med favoriti se še vedno omenja tudi aktualni italijanski premier Mario Draghi, a se več strank zavzema za to, da ostane na premierskem položaju. Vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini je v nedeljo zvečer dejal, da bi bilo »nevarno«, če bi Draghi namesto premierskega položaja zasedel predsedniškega. Za nadaljevanje dela vlade v trenutni obliki pa se zavzemajo tudi v strankah Naprej Italija in Gibanje pet zvezd.

Formalno se predsedniku Mattarelli sedemletni mandat izteče 3. februarja. V skladu z italijansko ustavo ima predsednik države predvsem protokolarno vlogo. A v zadnjih letih se njegova vloga v italijanski politiki vse bolj krepi. Mattarella je tako že nekajkrat uspešno odigral vlogo razsodnika v italijanski politiki.