Nov sveženj finančne pomoči Ukrajini v obliki nujnih posojil in nepovratnih sredstev je danes napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je razkrila, da se je v petek pogovarjala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, da bi ocenila razmere v Ukrajini, nastale zaradi ruskih agresivnih dejanj.

Pri tem sta govorila o tem, kako lahko EU še naprej pomaga Ukrajini, tako kratkoročno kot srednjeročno, je povedala. »Želim biti jasna, Ukrajina je svobodna in suverena država, ki se sama odloča. EU bo še naprej stala ob njeni strani,« je sporočila predsednica v današnji izjavi.

Ob omenjenih 1,2 milijarde nujne makrofinančne pomoči bo komisija začela kmalu pripravljati drugi, dolgoročnejši program makrofinančne pomoči v podporo prizadevanjem države za modernizacijo.

Komisija bo letos tudi skoraj podvojila dvostransko pomoč Ukrajini v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih bo dodatnih 120 milijonov evrov. »Ta podpora bo okrepila prizadevanja Ukrajine za izgradnjo države in odpornosti,« je dejala von der Leynova.

EU bo tudi nadaljevala z naložbami na podlagi naložbenega načrta za Ukrajino, ki naj bi mobiliziral za šest milijard evrov naložb.

Evropska unija in njene finančne institucije so Ukrajini od začetka konflikta in ruske priključitve Krima leta 2014 dodelile posojila in nepovratna sredstva v višini več kot 17 milijard evrov.

Von der Leynova je izrazila upanje, da bosta Svet in Evropski parlament čim prej odobrila nov sveženj finančne pomoči Ukrajini.

Tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je ob nedavnem obisku Ukrajine v začetku meseca spomnil, da je EU od leta 2014 mobilizirala 17 milijard evrov za pomoč tej nekdanji sovjetski republiki, pri tem pa poudaril, da je unija »najbolj zanesljiv partner Ukrajine«. Borrell je takrat tudi dejal, da je EU zagotovila nujno podporo Ukrajini v višini 1,2 milijarde evrov, da bi državi pomagali pokriti njene nujne potrebe po financiranju.