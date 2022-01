Višje sodišče je danes odobrilo prošnjo Assangeovih odvetnikov, da primer njegove izročitve ZDA predložijo vrhovnemu sodišču v povezavi s pravnimi vprašanji, ki so »splošnega javnega pomena« in bi jih omenjeno sodišče lahko obravnavalo. Današnja odločitev pomeni, da lahko Julian Assange zaprosi najvišje sodišče v državi za obravnavo njegovega primera in za zdaj odloži kakršno koli izročitev iz Združenega kraljestva, poroča britanski BBC.

Assangeova zaročenka Stella Moris je današnjo odločitev sodišča označila za zmago, a hkrati opozorila, da »smo še daleč od tega, da bi dosegli pravico v tej zadevi, saj je Julian še vedno zaprt«. »Vse dokler ta primer ne bo opuščen, dokler Julian ne bo izpuščen, Julian še naprej trpi,« je pred poslopjem sodišča izjavila Morisova, ki ima z Assangeom dva majhna otroka.

ZDA želijo soditi Assangeu zaradi objave tajnih vojaških dokumentov v zvezi z vojnama ZDA v Iraku in Afganistanu. Avstralcu v primeru obsodbe grozi do 175 let zapora.