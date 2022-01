Obrazi nevladnikov Vlasta Nussdorfer Beli obroč Slovenije

»S prijavo nasilja žrtev stopi korak naprej, a pogosto tudi dva nazaj,« pravi Vlasta Nussdorfer. »Storilec lahko zaostri nasilje, lahko ji onemogoči dostop do denarja, predvsem pa žrtev pogosto ostane brez podpore prijateljev in sorodnikov, ki se obrnejo proti njej, češ, kaj si naredila, trapa. Prepuščena sama sebi žrtev pogosto zdrsne v še hujšo stisko in dogajajo se res hude stvari.«

Vlasta Nussdorfer poudarja, da ni enostavno oditi iz nasilnega doma, še posebej ne z otroki. »Varne hiše so začasna rešitev, potem pa se je treba postaviti na noge in osamosvojiti ... Ekonomsko nasilje je postala nova oblika nasilja. Vse se vrti okoli financ. Še posebej zdaj, v epidemiji, so žrtve zaprte po domovih s svojimi nasilnimi partnerji in nihče jih niti ne vidi, da so pretepene. Če pa jih že vidijo, rečejo, tega si ne smete dovoliti! Ne smete dovoliti … Lepe besede, resnične. A če si brez sredstev in možnosti, da zase in svoje otroke najdeš varno in dostopno stanovanje, ki ga boš zmogel plačati, ti še tako lepe besede nič ne pomagajo!«

Žrtvam pomagati takoj in celostno

Beli obroč Slovenije se trudi, da bi žrtvam nasilja nudili pravočasno in celostno pomoč, ki bi jim omogočila izstop iz nasilnih odnosov. Pomoč obsega pravno, psihosocialno in finančno podporo.

»Cilj je, da se žrtve osvobodijo in postavijo na lastne noge. Naše svetovalke lahko že v prvem telefonskem klicu žrtvi nudijo osnovno pravno pomoč ter jo podprejo pri naslednjih korakih. Če je treba, žrtev nemudoma dobi tudi psihoterapevtsko pomoč, lahko ji pomagamo izpolniti kakšno vlogo ali vzpostaviti stik s policijo ali tožilstvom. Žrtve, ki so že podale prijavo nasilja, prostovoljci pogosto pospremijo na sodišče, da so v postopkih močnejše in manj same, veliko pozornosti pa namenjamo tudi podpori otrokom žrtev nasilja, ki odraščajo v okolju, polnem finančnega odrekanja, negotovosti, napetosti in stisk,« našteva Vlasta Nussdorfer.

Ta hip v društvu deluje 46 prostovoljcev, večinoma socialnih delavk in delavcev ter pravnic in pravnikov. »Društvo Beli obroč smo ustanovili člani Društva državnih tožilcev Slovenije in sicer po predlogu kolegov tožilcev iz Celovca. Kot predsednica tožilskega društva sem Celovec pogosto obiskovala in tako sem srečala gospoda Friedricha Borotschnika, zavednega Slovenca, ki je kasneje kot prvi Slovenec postal vodja celovškega tožilstva,« pripoveduje Vlasta Nussdorfer.

»Gospod Borotschnik me je seznanil z avstrijsko organizacijo 'Weisser Ring', Beli obroč, ki pomaga žrtvam nasilja. Beseda je dala besedo in tako smo 5. decembra 2003 na pravni fakulteti v Ljubljani po vzoru Avstrije ustanovili Beli obroč Slovenije.«

Vlasta Nussdorfer se spominja, da je v prvih letih delovanja Belemu obroču posvečala vse svoje proste urice. »Dopoldne v službo, popoldne na društvo, čez vikende pa po vsej Sloveniji na predavanja, poučevanja, izobraževanja in donatorske dogodke. Na leto sem odgovorila tudi na pet tisoč pisem žrtev! Pomagali smo povsod, kjer se je le dalo, govorili o nasilju in osveščali svoje stanovske kolege, pravnike, odvetnike, medije in predvsem žrtve.«