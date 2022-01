Čeprav je bila novinarska konferenca sklicana na temo poslovanja in poslovnih rekordov podjetja Gen-I, je bilo pričakovati, da bo Golob odgovoril tudi na najbolj vroče politično vprašanje v državi: kdaj in kako se bo Golob politično aktiviral pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami. Toda na to vprašanje Golob ni želel neposredno odgovoriti, je pa podal nekaj posrednih indicev. Rekel je namreč, da bo v sredo kongresa stranke Z.Dej, ki jo je doslej vodil nekdanji okoljski minister Jurij Leben, ta pa je po navedbah Goloba odstopil in je »položaj zdaj prazen«, zato bo za predsednika »kandidiral«. Poleg tega je večkrat navedel, da se Slovenija sooča s težavami pri vodenju države, ampak dodal, da »bomo to aprila rešili«.

Golob se je posvetil tudi svoji sporni plači, ki mesečno znaša dobrih 6600 evrov bruto, in jo je tudi javno pokazal. Ker pa večji del njegovih prihodkov predstavlja nagrada za poslovanje podjetja, je Golob oznanil, da se je nagradi – ki je po njegovem »odvisna od tistega, ki je z mano podpisal pogodbo – odpovedal in jo bo, če jo bo prejel, razdelil med devet humanitarnih organizacij.