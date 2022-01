V zadnjih izdihljajih prejšnjega konec tedna je okoli pol enajste ure v nedeljo zvečer v Poljčanah moški z ostrima predmetoma večkrat zabodel 24-letnika. Nanj je čakal v temi, nato pa ga napadel, so ugotovili mariborski kriminalisti. Napadenemu je uspelo pobegniti, na pomoč se je zatekel k svojim staršem, od tam pa so ga z rešilcem odpeljali v bolnico, kjer je ostal le nekaj ur.

Kriminalisti so ugotovili, da je moškega iz zasede napadel 24-letnik z območja Rogatca, ki so ga celjski kriminalisti naslednji dan aretirali in jim ga predali. »Oškodovanec in osumljenec se nista poznala, je pa osumljeni dejanje storil iz maščevanja,« so potrdili v PU Maribor. K dejanju ga je namreč naklepno napeljala njegova 20-letna žena, ki je bila v preteklosti v zvezi z žrtvijo.

Osumljenca so zaradi suma poskusa umora v sredo odvedli pred preiskovalno sodnico, ki je zoper njega odredila pripor. V hišnem priporu pa je njegova 20-letna soproga in sicer zaradi suma napeljevanja k umoru.