Lani sta to bila slovenska kajakašica na divjih vodah Eva Terčelj in igralec namiznega tenisa Bojan Tokić.

Po poletnih OI, ko so nacionalni olimpijski komiteji prvič izbrali po enega športnika in eno športnico za nosilca zastav svojih držav, se je Mednarodni olimpijski komite odločil, da bo protokol za zimske igre enak, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije.

Leta 2008, ko je Peking gostil poletne olimpijske igre, je zastavo nosila judoistka Urška Žolnir.