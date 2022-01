V skladu z navodili State Departmenta lahko Ukrajino prostovoljno zapusti tudi vse nenujno osebje veleposlaništva v Kijevu, ki sicer ostaja odprto. V Washingtonu sicer zagotavljajo, da so se na te ukrepe pripravljali že dlje časa in ne pomenijo zmanjšanje ameriške podpore Ukrajini.

Kot razlog za nova navodila State Department navaja poročila, da se Rusija pripravlja na večje vojaško ukrepanje proti Ukrajini. Svarila prihajajo v času naraščanja napetosti zaradi kopičenja ruske vojske na meji z Ukrajino.

»Varnostne razmere, še posebej okrog ukrajinske meje z Rusijo, na Krimu ter vzhodu Ukrajine, ki je pod ruskim nadzorom, so nepredvidljive in se lahko poslabšajo brez svarila. Demonstracije, ki včasih postanejo nasilne, so reden pojav v Ukrajini, vključno v Kijevu,« je sporočil State Department.

Vsem Američanom pa je sporočil, naj »zaradi povečane grožnje ruske vojaške dejavnosti in covida-19 ne potujejo v Ukrajino«.

Spremenili so tudi nasvet glede potovanj v Rusijo. »Ne potujte v Rusijo zaradi napetosti na meji z Ukrajino, možnosti nadlegovanja ameriških državljanov, omejenih zmožnosti veleposlaništva, da pomaga državljanom v Rusiji, covida-19 in povezanih omejitev glede vstopa v Rusijo, terorizma, nadlegovanja s strani ruskih državnih varnostnih uradnikov in samovoljnih odločitev lokalnih policij,« sporoča State Department.