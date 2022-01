Mavericks niso nikoli zaostajali in so vodili za kar 22 točk za enajsto zmago na zadnjih 13 tekmah.

»Vsi so vpleteni,« je dejal Dončić o obrambi Dallasa: »Vsi si pomagamo. To je tisto, kar moramo storiti.«

Ja Morant je za grizlije dosegel 35 točk in 13 skokov. Gosti so imeli najslabši met za tri točke v sezoni, zgolj 16,7-odstoten; v koš so spravili štiri trojke v 24 poskusih.

Memphis je sicer v razvrstitvi zahodne konference dve mesti višje od Dallasa z razmerjem zmag in porazov 32-17.

»Nocoj nismo mogli priti do lahkih metov,« je dejal trener Memphisa Taylor Jenkins: »Naša obramba je bila prava. Samo naš napad tega ni mogel izvesti.«

Dončić je nosil terapevtski trak okoli vratu po trdem padcu ob četrtkovem porazu Dallasa proti Phoenixu, na klopi pa je pogosto nosil toplotno oblogo okoli pasu.

»Moj vrat je precej trd in okoren,« je dejal Dončić in nato pokazal, kako se trudi obrniti glavo: »S terapijo bo šlo na bolje.«