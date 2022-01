Nepreslišano: Bojan Grobovšek, nekdanji veleposlanik

Višegrajska skupina ni več V4, je skupina 2+2. Praktično od evra najprej je šla Slovaška malo po svoje in tudi nova vlada v Pragi je omenila možnost, da bi vstopili v evrsko območje. In če bi Poljska že bila v evroobmočju, se tudi sprašujem, ali bi imeli tak manevrski prostor, kot so ga imeli do zdaj. Madžari in Poljaki imajo tradicionalno prijateljstvo iz zgodovine naprej, pri enih in drugih je zgodovina zelo pomembna, pri nas je manj, ker smo pač pozno nastala nacija. Ni dobro niti, da se meče celotno višegrajsko skupino v en koš, mislim, da smo tudi pri nas delali te napake. Osebno menim, da če bi takrat postali članica Višegrada, nam to ne bi čisto nič škodilo: imaš pač svoj glas in poveš, da nisi tak, da si drugačen.