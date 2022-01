Danes se začne postopek glasovanja o novem predsedniku Italije. Favorit je, kar mnogi v Italiji in tudi v Evropi obžalujejo, sedanji premier Mario Draghi, ki s svojo avtoriteto na čelu vlade drži skupaj koalicijo narodne enotnosti. V soboto pa je od kandidature odstopil večkratni premier Silvio Berlusconi, ki si je kljub svojim 85 letom in obsodbi zaradi utaje davkov močno želel priti na ta položaj. Dosedanji predsednik države Sergio Mattarella, ki se mu mandat izteče čez deset dni, zavrača možnost, da bi položaj prevzel za še eno sedemletno obdobje. Njegovo ponovno izvolitev pa podpira najmočnejša parlamentarna stranka Gibanje petih zvezd.

V zadnjih mesecih ga vladne stranke, čeprav so mu kot premierju naklonjene, prepričujejo, naj se odpove izvolitvi za predsednika države. Njegova izvolitev bi najbrž vodila do razpada vlade in predčasnih volitev, ki pa si jih nobena od vladnih strank prav posebej ne želi. Po zadnjih dveh anketah bi namreč na njih zmagali skrajno desni Bratje Italije, ki so tako močni zaradi voditeljice Giorgie Meloni in ker kot opozicijska stranka nase vežejo protestne glasove.

Favorit pa je tokrat premier Draghi, ki od februarja lani vodi vlado, v kateri so stranke od levice do skrajno desne Lige Mattea Salvinija. Nekdanji uspešni predsednik Evropske centralne banke se je zdaj izkazal tudi kot mojster italijanske politike, saj je ohranil podporo vseh teh različnih strank. Po anketah ga podpira več kot 60 odstotkov Italijanov.

Predsednika voli 1009 elektorjev, to je 630 poslancev, 321 senatorjev in 58 predstavnikov regij. V prvih treh krogih je za izvolitev potrebna dvotretjinska večina elektorjev, zatem absolutna. Rezultat je vedno negotov zaradi tajnega glasovanja, šibke strankarske discipline in ker ni uradne liste kandidatov. Favorit običajno ne zmaga.

Osem mesecev za sedem let?

Draghi je za vladne stranke dragocen kot premier tudi zato, ker bo v naslednjih letih iz evropskega programa za okrevanje Italija prejela 200 milijard evrov. Skratka, zdaj ima italijansko gospodarstvo zgodovinsko priložnost, da se ob sposobnem vodenju izvleče iz več kot 20-letnega obdobja stagnacij in recesij.

Vendar bi Draghi lahko vodil vlado le do spomladi 2023, ko bi morale biti redne parlamentarne volitve. Že letos jeseni pa se bo začela volilna kampanja, v času katere pomembnih reform ne bo mogoče izpeljati. Ali se je torej Draghi res pripravljen odpovedati sedmim letom predsedniškega mandata za to, da bo morda še osem mesecev dejansko vladal kot premier? Poleg tega si bo, če se preseli na Kvirinal, s svojo avtoriteto in politično spretnostjo lahko privoščil, da bo imenoval svojega naslednika na čelu vlade. To bi bila pomembna novost v italijanski politiki, kot že to, če bo kot premier postal predsednik države. Menda bi lahko z njim predsednik Italije prvič začel celo vplivati na vladno usmeritev. To je toliko bolj mogoče, ker so pomembne stranke oslabljene, izjema so Bratje Italije.

Vsekakor se stranke že nekaj mesecev med seboj na skrivaj pogovarjajo, koga naj podprejo za predsednika države. Edini, ki v zadnjih mesecih ni skrival ambicij, da pride na Kvirinal, je bil voditelj stranke Naprej, Italija Silvio Berlusconi. A na sobotni videokonferenci desnih strank so prebrali njegovo izjavo, v kateri se je odpovedal temu cilju: »Z vso odgovornostjo do naše države prosim vse, ki so me predlagali za predsednika, da to opustijo.« Berlusconi je potem še ponovil, da noče Draghija za predsednika države, ker ga raje vidi na čelu vlade.

Naprej, Italija, Liga in Bratje Italije so sicer še vedno za skupnega kandidata, a samo javno. Menda pa bo Berlusconijeva Naprej, Italija podprla nekdanjega levosredinskega premierja Giuliana Amata. Močan kandidat je tudi sredinsko usmerjeni senator Pier Ferdinando Casini.