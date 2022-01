Rafael Nadal, španski teniški igralec: Veliko mi pomeni, da sem se znova uvrstil v četrtfinale

Rafael Nadal po poškodbi znova igra vrhunski tenis, zato ne čudi, da se je v Melbournu prebil do četrtfinala, potem ko je po dveh urah in 43 minutah igre s 7:6 (14), 6:2, 6:2 premagal Francoza Adriana Mannarinoja. »Prvi niz je bil zelo čustven. Kar koli bi se lahko zgodilo. Imel sem svoje priložnosti, a jih je imel tudi on. Tenis je psihološko težak šport in po težkem prvem nizu je bilo zelo pomembno, da sem mu v drugem takoj odvzel servis. Težko sem nadzoroval njegove hitre žoge, a sem zelo vesel, da sem preživel,« se je smejalo 35-letnemu Špancu, ki je v Avstraliji slavil zmago leta 2009, v letih 2012, 2014, 2017 in 2019 pa je bil finalist.