Med 24 reprezentancami na Euru 2022 jih je bilo kar šest oziroma četrtina vseh z območja nekdanje Jugoslavije. Štiri so obstale že v prvem delu (Slovenija, Srbija, BiH, Severna Makedonija), dve (Črna gora in Hrvaška) pa sta se prebili med 12 najboljših v Evropi. Črnogorci so v prvem delu v Debrecenu po uvodnem porazu proti Danski z 21:30 premagali Severno Makedonijo (28:24) in Slovenijo (33:32), drugi del v Budimpešti začeli s presenetljivo zmago proti Hrvaški (32:26), njihov sanjski niz kar treh zaporednih balkanskih skalpov pa so v soboto prekinili Nizozemci (34:30).

»Po vseh teh uspehih imamo občutek, kot da sanjamo. In nihče od nas si ne želi, da bi se zbudili iz teh čudovitih sanj,« pravi 29-letni Nebojša Simić, vratar Črne gore in nemškega Melsungena. Črnogorski mediji so ga zaradi fantastičnih predstav že poimenovali »minister za obrambo«, a v Baru rojeni vratar, ki je pred odhodom v Nemčijo leta 2017 pet let branil na Švedskem, razmišlja kolektivno: »Že milijonkrat sem izjavil – sebe ne želim potiskati v ospredje. Fantje igrajo vrhunsko v obrambi in vse, kar se dogovorimo pred tekmo, na njej izpolnjujejo stoodstotno. Imam občutek, da bi vsi v vsakem trenutku dali vse za mene in jaz zanje. To nas dela zelo močne in zato se nikogar ne bojimo. V naši ekipi ni enega junaka, ampak smo vsi junaki. Moji igralci niso ljudje, oni so superljudje.«

Simić pravi, da nihče ni verjel vanje tako kot selektor Zoran Roganović, ki je reprezentanco prevzel leta 2018. Zdaj 44-letni Roganović, ki je od leta 2019 tudi trener švedskega kluba Eskilstuna Guif, je bil kot desni zunanji igralec med letoma 2007 in 2014 reprezentant Črne gore, ki je prvo uradno tekmo kot samostojna država odigrala januarja 2007 proti Finski. Že na svojem prvem EP se je po remiju z Rusijo in dveh porazih z Dansko in Norveško prebila v drugi krog, kjer je izgubila vse tri tekme (Slovenija, Hrvaška, Poljska) in končala na 12. mestu med 16 reprezentancami.

Po treh zaporednih 16. (zadnjih) mestih na Danskem 2014, Poljskem 2016 in Hrvaškem 2018 so Črnogorci z vzdevkom zlati levi le dočakali prvo zmago na Euru (z 22:21 so premagali Srbijo in osvojili 18. mesto med 24 reprezentancami), na Madžarsko 2022 pa so prišli s katastrofalno evropsko bilanco: 16 porazov ter po ena zmaga in remi na 18 tekmah. Tudi največja svetovna stavnica jih je med 24 reprezentancami na Euru 2022 uvrstila med pet avtsajderjev, katerih zlata kolajna bi nekomu, ki bi nanje stavil le en evro, prinesla kar 2501 evro.

»Večkrat sem že povedal in bom še enkrat – lahko in čudovito je delati s temi fanti. Vse, kar narišem na tablo in se dogovorimo na treningih pred tekmo, na igrišču tudi izpeljejo. A ostajamo skromni in ponižni, čeprav so tudi ljudje okoli nas dojeli, da imamo velik potencial in da smo vedno bolj lačni uspehov,« meni Zoran Roganović, že osmi selektor Črne gore v komaj 15-letni samostojnosti države, ki je kot reprezentant na Norveškem 2008 (skupaj s sedanjim direktorjem reprezentance Draškom Mrvaljevićem in predsednikom črnogorske zveze Petrom Kapisodo) poskrbel za premierno uvrstitev v drugi del EP.

Po petih tekmah je prvi strelec Črne gore levoroki Branko Vujović s 33 goli in skoraj 65-odstotno uspešnostjo strelov. »Kljub vsem težavam s koronavirusom, okužbami, karantenami, slabim hotelom in drugim smo na igrišču pokazali, da smo prava ekipa in da imamo velik potencial. Šli smo skozi pekel in postali še močnejši. Vseeno ni evforije, naša meja pa je le nebo,« je opisal 23-letni Branko Vujović, član poljskih Kielc (v naslednji sezoni odhaja v nemški Hannover), ki je med letoma 2017 in 2019 nosil tudi dres Celja. Precej Črnogorcev je (bilo) na klubski ravni povezanih s Slovenijo: poleg Vujovića je bil član pivovarjev še Stefan Čavor, zdaj celjski dres nosita Radojica Čepić in Arsenije Dragašević, direktor reprezentance Draško Mrvaljević je bil nekoč igralec Kopra, Miloš Božović je igral za Gorenje, Vuk Lazović (mož slovenske reprezentantke Barbare Varlec) za Krško in Slovana, Aleksandar Glendža Slovenj Gradca, Risto Vujačić je lani zapustil Ribnico, kjer ga je nasledil rojak Božidar Simić, Miodrag Ćorsović igra za Trebnje Trimo, Luka Vujović za Koper…