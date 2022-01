Pesnica, pisateljica in pripovedovalka Anja Štefan, prejemnica nagrade Prešernovega sklada: Tudi kot pripovedovalec se moraš marsikdaj opredeliti

Pesnica, pisateljica in pripovedovalka Anja Štefan s svojim večplastnim delovanjem že več kakor petindvajset let bogati naš kulturni prostor. Kot neumorna raziskovalka slovenskega pripovednega izročila, ki je skozi objave v otroških revijah, slikanicah in knjižnih izborih oživila številne ljudske pripovedi, a tudi kot avtorica množice izvirnih pesmi, pravljic in ugank, se je že zdavnaj zapisala v kanonizirano zakladnico našega kolektivnega spomina.