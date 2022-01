Številne evropske države in ZDA so Ukrajini v teh dneh poslale oziroma obljubile oborožitev ali drugo vojaško pomoč sredi nadaljnjega zaostrovanja z Rusijo, ki jo je uradni London konec tedna podobno kot prej Washington obtožil pripravljanja terena za vzpostavitev proruske oblasti v Ukrajini, kar so v Moskvi označili za »izzivalna dejanja in širjenje nesmislov«.

V Ukrajino je tako prispela prva ameriška vojaška pošiljka, med drugim strelivo »za branitelje Ukrajine na prvih frontnih črtah«, kot je zapisalo ameriško veleposlaništvo v Kijevu. Tri baltske države pa bodo po dogovoru z Washingtonom Ukrajini poslale protitankovske in protiletalske sisteme ameriške izdelave. V državo je prispelo tudi britansko protitankovsko orožje, Češka bo v teh dneh dostavila strelivo za topništvo. Nemčija pa bo februarja poslala popolno poljsko bolnišnico, ne pa tudi orožja, kot je prosila Ukrajina. Obrambna ministrica Christine Lambrecht je dejala, da to ne bi prispevalo k zmanjšanju napetosti, za kar si prizadevajo, premier Olaf Scholz pa je rekel, da je Nemčija nasploh zadržana do dobave smrtonosnega orožja. To je naletelo na kritike v Kijevu, kjer je zunanji minister Dmitro Kuleba dejal, da Berlin spodkopava enotnost in spodbuja ruskega predsednika Vladimirja Putina k napadu.

Avstrija hoče plin izvzeti iz sankcij Tudi avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg, ki je bil lani kratek čas premier, je nakazal na neenotnost med evropskimi državami glede sankcij. Avstrija, ki ni članica Nata, meni, da zemeljski plin ne bi smel biti del sankcij proti Rusiji, prav tako ne plinovod Severni tok 2, ki teče od Rusije do Nemčije in še ni operativen. »V Evropi smo do določene mere odvisni od energije iz Rusije. Tega ne bomo mogli spremeniti čez noč,« je dejal. Neprijeten dogodek za nemško vlado pa se je zgodil v Indiji, kjer je poveljnik nemške mornarice viceadmiral Kay-Achim Schönbach dejal, da je govorjenje o Putinovih ozemeljskih težnjah v Ukrajini »nesmisel«, da pa si ruski predsednik želi in tudi zasluži spoštovanje ter da je pomembno imeti Rusijo na svoji strani proti Kitajski. Ko je posnetek njegovega govora prišel v javnost, je ponudil odstop, ki so ga v Berlinu sprejeli.