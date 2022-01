Nepristranski Janez

Ko so v petek v uredništvu cenjene in ogromnokrat nagrajene informativne oddaje Odmevi tvitnili, da bo na sporedu že 6000. izvedba te oddaje, si najbolj vneti uporabnik tega družbenega omrežja, premier Janez Janša, ni mogel kaj, da jim ne bi »čestital« na najbolj žaljiv in sarkastičen način, rekoč: »Čestitke za vseh tistih 123 oddaj, ki niso bile povsem pristranske.«