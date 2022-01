Obmejnim občinam bi vlada podelila 2,5 milijona evrov

Vlada predlaga nagli sprejem zakona, s katerim bi obmejnim občinam namenila 2,5 milijona evrov pomoči zaradi obremenjenosti s policijskim in vojaškim nadzorom meje. Občine so s predvolilno ponudbo zadovoljne – denar bi namenile za ceste in razsvetljavo. Migrantov je sicer na meji vse manj, nadzor in obremenitev občin pa se kar povečujeta.